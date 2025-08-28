Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСуспільствоВійна

Глава КМВА про обстріл Києва: маємо антирекорд – пошкодження в усіх районах міста

Тимур Ткаченко повідомив про 33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники.

Глава КМВА про обстріл Києва: маємо антирекорд – пошкодження в усіх районах міста
Фото: телеграм / Тимур Ткаченко

Начальник КМВА Тимур Ткаченко, коментуючи черговий ракетно-дроновий обстріл Києва, заявив про антирекорд – пошкодження в усіх районах міста.

За його даними, є наслідки атаки на 33 локаціях. На 18 із них залучені рятувальники. 

“Синхронізуємося в режимі реального часу щодо ліквідації наслідків атаки. І з ДСНС, і з міськими службами, з ДТЕК, газовиками, районом. І навіть з областю, тому що постраждала обласна лікарня в Подільському районі”, – повідомив Ткаченко.

Він зазначив, що важким питанням залишається першочергова допомога людям. І щодо відновлення документів, і щодо оформлення допомоги. Багато тисяч розбитих вікон. Лише в Голосіївському районі - до 80 будинків постраждали. Зараз з матрезерву поставлена задача видати невідкладно засоби. На допомогу будуть направляти додаткові ресурси.

На місцях зі значними пошкодженнями налагодили, щоб працювало виїзне відділення ДМС - паспортний сервіс. Також працює мобільний сервісний центр МВС для киян, які втратили транспорт. 

Маємо на кількох локаціях повернути газопостачання. Київгаз працює над цим. Є точкові відімкнення світла. Фахівці працюють і зможуть все підʼєднати, як тільки рятувальники завершать роботи”, – повідомив Ткаченко.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies