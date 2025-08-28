Глава КМВА про обстріл Києва: маємо антирекорд – пошкодження в усіх районах міста

Тимур Ткаченко повідомив про 33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко, коментуючи черговий ракетно-дроновий обстріл Києва, заявив про антирекорд – пошкодження в усіх районах міста.

За його даними, є наслідки атаки на 33 локаціях. На 18 із них залучені рятувальники.

“Синхронізуємося в режимі реального часу щодо ліквідації наслідків атаки. І з ДСНС, і з міськими службами, з ДТЕК, газовиками, районом. І навіть з областю, тому що постраждала обласна лікарня в Подільському районі”, – повідомив Ткаченко.

Він зазначив, що важким питанням залишається першочергова допомога людям. І щодо відновлення документів, і щодо оформлення допомоги. Багато тисяч розбитих вікон. Лише в Голосіївському районі - до 80 будинків постраждали. Зараз з матрезерву поставлена задача видати невідкладно засоби. На допомогу будуть направляти додаткові ресурси.

На місцях зі значними пошкодженнями налагодили, щоб працювало виїзне відділення ДМС - паспортний сервіс. Також працює мобільний сервісний центр МВС для киян, які втратили транспорт.

“Маємо на кількох локаціях повернути газопостачання. Київгаз працює над цим. Є точкові відімкнення світла. Фахівці працюють і зможуть все підʼєднати, як тільки рятувальники завершать роботи”, – повідомив Ткаченко.