На Національному меморіальному кладовищі відбулися перші поховання

З військовими почестями попрощалися з полеглими захисниками, імена яких не встановлені.

Фото: Укрінформ За участі Президента Володимира Зеленського відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.

Сьогодні, в День пам'яті захисників, на Національному меморіальному військовому кладовищі (с. Мархалівка) відбулися перші поховання. Поховали захисників, імена яких наразі не встановлені, передає РБК-Україна з місця події.

Прощання з ними відбулося з військовими почестями. Для поховання невідомих захисників і захисниць відвели окремий сектор кладовища.

Участь в відкриті Національного меморіального кладовища взяло політичне керівництво держави включно з президентом.

Торік Кабмін затвердив рішення про створення Національного військово-меморіального кладовища. Ідею його створення обговорювали ще до війни, але російський напад в 2014 році і повномасштабне вторгнення актуалізували потребу.

Створення центрального місця поховань загиблих військових обговорювали протягом кількох років, і за цей час декілька разів змінювали місце його розташування. Найпершими варіантами були декілька локацій у Києві, але від цього відмовилися з різних причин, починаючи від втрати “інвестиційної привабливості” для ЖК по-сусідству до зауважень екологів, писало Суспільне.

Фото: скриншот Відкриття меморіального кладовища поблизу Гатного

Потім його хотіли розмістити в Биківні, але там проти цього виступили місцеві та Інститут національної пам’яті. В Биківні розташований Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили", де поховані тисячі жертв, репресованих комуністичним режимом.

В 2023 Верховна Рада вирішила перенести зведення кладовища в Гатне (обидва населених пункти розташовані в Київській області). Це рішення обурило і родини полеглих, і мешканців Гатнянської ОТГ.

Зрештою кладовище організували саме в Мархалівці Гатняньскої територіальної громади, хоча будівництво супроводжувалося блокуванням доріг місцевими мешканцями. Вони побоювалися забруднення вод, оскільки населений пункт не має центрального водопостачання і забезпечується з криниць.

Станом на зараз на кладовищі закінчили зведення 1-ї черги, розрахованої на 6000 місць.