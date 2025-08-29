Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Національному меморіальному кладовищі відбулися перші поховання

З військовими почестями попрощалися з полеглими захисниками, імена яких не встановлені. 

За участі Президента Володимира Зеленського відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.
Фото: Укрінформ
За участі Президента Володимира Зеленського відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.

Сьогодні, в День пам'яті захисників, на Національному меморіальному військовому кладовищі (с. Мархалівка) відбулися перші поховання. Поховали захисників, імена яких наразі не встановлені, передає РБК-Україна з місця події.

Прощання з ними відбулося з військовими почестями. Для поховання невідомих захисників і захисниць відвели окремий сектор кладовища.

Участь в відкриті Національного меморіального кладовища взяло політичне керівництво держави включно з президентом. 

Торік Кабмін затвердив рішення про створення Національного військово-меморіального кладовища. Ідею його створення обговорювали ще до війни, але російський напад в 2014 році і повномасштабне вторгнення актуалізували потребу.

Створення центрального місця поховань загиблих військових обговорювали протягом кількох років, і за цей час декілька разів змінювали місце його розташування. Найпершими варіантами були декілька локацій у Києві, але від цього відмовилися з різних причин, починаючи від втрати “інвестиційної привабливості” для ЖК по-сусідству до зауважень екологів, писало Суспільне.

Відкриття меморіального кладовища поблизу Гатного
Фото: скриншот
Відкриття меморіального кладовища поблизу Гатного

за участі Президента Володимира Зеленського відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.
Фото: Укрінформ
за участі Президента Володимира Зеленського відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.

за участі Президента Володимира Зеленського відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.
Фото: Укрінформ
за участі Президента Володимира Зеленського відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.

Потім його хотіли розмістити в Биківні, але там проти цього виступили місцеві та Інститут національної пам’яті. В Биківні розташований Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили", де поховані тисячі жертв, репресованих комуністичним режимом.

В 2023 Верховна Рада вирішила перенести зведення кладовища в Гатне (обидва населених пункти розташовані в Київській області). Це рішення обурило і родини полеглих, і мешканців Гатнянської ОТГ.

Зрештою кладовище організували саме в Мархалівці Гатняньскої територіальної громади, хоча будівництво супроводжувалося блокуванням доріг місцевими мешканцями. Вони побоювалися забруднення вод, оскільки населений пункт не має центрального водопостачання і забезпечується з криниць. 

Станом на зараз на кладовищі закінчили зведення 1-ї черги, розрахованої на 6000 місць.

Фото: Укрінформ
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies