Держекспертиза схвалила проєкт Національного військового меморіального кладовища у Гатному

Проєктна документація на будівництво першої черги Національне військове меморіальне кладовище у Гатному пройшла державну експертизу.

Про це повідомив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Проєкт створення Національного військового меморіального кладовища у селищі Гатне Фастівського району Київської області пройшов державну експертизу. Національне військове меморіальне кладовище отримало позитивний висновок.

Фото: Олександр Порхун

Зокрема, експертиза підтвердила відсутність порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, а також можливого впливу на екологію, про який заявляли противники будівництва меморіалу.

Фото: Олександр Порхун

"Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць БУДЕ реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом. Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний", — прокоментував в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

В межах перших двох пускових комплексів меморіалу планують облаштувати:

сектори поховань

колумбарні стіни

будинок трауру

вхідну групу

центральну площу

зону рекреації

під'їзну дорогу

зупинку громадського транспорту

автостоянку

адміністративну та господарську будівлі

пункт охорони.

Тендер на відбір підрядника для безпосереднього будівництва планують оголосити наступного тижня.