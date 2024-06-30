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Держекспертиза схвалила проєкт Національного військового меморіального кладовища у Гатному

Національне військове меморіальне кладовище отримало позитивний висновок.

Держекспертиза схвалила проєкт Національного військового меморіального кладовища у Гатному
Фото: Олександр Порхун

Проєктна документація на будівництво першої черги Національне військове меморіальне кладовище у Гатному пройшла державну експертизу.

Про це повідомив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Проєкт створення Національного військового меморіального кладовища у селищі Гатне Фастівського району Київської області пройшов державну експертизу. Національне військове меморіальне кладовище отримало позитивний висновок.

Фото: Олександр Порхун

Зокрема, експертиза підтвердила відсутність порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, а також можливого впливу на екологію, про який заявляли противники будівництва меморіалу.

Фото: Олександр Порхун

"Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць БУДЕ реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом. Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний", — прокоментував в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

В межах перших двох пускових комплексів меморіалу планують облаштувати:

  • сектори поховань
  • колумбарні стіни
  • будинок трауру
  • вхідну групу
  • центральну площу
  • зону рекреації
  • під'їзну дорогу
  • зупинку громадського транспорту
  • автостоянку
  • адміністративну та господарську будівлі
  • пункт охорони.

Тендер на відбір підрядника для безпосереднього будівництва планують оголосити наступного тижня.

  • Більше про рішення щодо місця розташування кладовища читайте в матеріалі "Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне.
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