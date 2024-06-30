Держекспертиза схвалила проєкт Національного військового меморіального кладовища у Гатному

Проєктна документація на будівництво першої черги Національне військове меморіальне кладовище у Гатному пройшла державну експертизу.
Про це повідомив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.
Проєкт створення Національного військового меморіального кладовища у селищі Гатне Фастівського району Київської області пройшов державну експертизу. Національне військове меморіальне кладовище отримало позитивний висновок.
Зокрема, експертиза підтвердила відсутність порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, а також можливого впливу на екологію, про який заявляли противники будівництва меморіалу.
"Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць БУДЕ реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом. Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний", — прокоментував в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.
В межах перших двох пускових комплексів меморіалу планують облаштувати:
- сектори поховань
- колумбарні стіни
- будинок трауру
- вхідну групу
- центральну площу
- зону рекреації
- під'їзну дорогу
- зупинку громадського транспорту
- автостоянку
- адміністративну та господарську будівлі
- пункт охорони.
Тендер на відбір підрядника для безпосереднього будівництва планують оголосити наступного тижня.
- Більше про рішення щодо місця розташування кладовища читайте в матеріалі "Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне.