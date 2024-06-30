Росія незаконно утримує понад 14 тисяч українців, — Лубінець

Росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України, робота з їхнього повернення є найскладнішою.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи повернення з російського полону 10 громадян України, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, священиків Української греко-католицької церкви Богдана Гелети та Івана Левицького, омбудсмен пояснив, що найскладнішим є повернення трьох категорій громадян України — це діти, військовополонені, цивільні.

За словами Лубінця, у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", — додав він.

Лубінець нагадав, що Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.

Він уточнив, що це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.

"Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", — сказав уповноважений з прав людини.

За час війни Росії проти України з російського полону повернули 3 310 українців. Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення відбулося 53 обміни.