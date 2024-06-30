Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати
«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти сім разів обстріляли прифронтові громади Сумської області

Під обстрілами опинилися Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська громади.

Окупанти сім разів обстріляли прифронтові громади Сумської області
Фото: unn.ua

Окупанти впродовж ночі 30 червня 7 разів обстріляли з різних видів озброєння прикордонні громади Сумської області. Під обстрілами опинилися Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська громади", — ідеться у повідомленні.

По Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (4 вибухи), артилерії (13 вибухів).

По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).

Повідомляється, що в Юнаківській громаді було здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух).

Під мінометним вогнем опинилася Шалигинська (3 міни) громада.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies