Окупанти сім разів обстріляли прифронтові громади Сумської області

Під обстрілами опинилися Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська громади.

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Окупанти впродовж ночі 30 червня 7 разів обстріляли з різних видів озброєння прикордонні громади Сумської області. Під обстрілами опинилися Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська громади", — ідеться у повідомленні.

По Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (4 вибухи), артилерії (13 вибухів).

По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).

Повідомляється, що в Юнаківській громаді було здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух).

Під мінометним вогнем опинилася Шалигинська (3 міни) громада.