Упродовж доби ворог понад 380 разів бив по Запорізькій області

Внаслідок удару по Вільнянську загинули троє дітей та четверо дорослих.

Впродовж доби окупанти 381 раз атакували 13 населених пунктів Запорізької області. У Вільнянську внаслідок удару РФ троє дітей та четверо дорослих загинуло, 31 людину поранено.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог наніс 3 ракетні удари по Запорізькому району і авіаційний удар по Кам’янському.

152 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

216 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Верхньої Терси, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного. Надійшло 37 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.