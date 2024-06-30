Унаслідок обстрілів Харківщини постраждали троє цивільних

Упродовж доби російська армія завдала ударів по населених пунктах Харківської області. Унаслідок влучань знищені житлові будинки, також є постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Куп’янському районі у с. Ківшарівка здійснили обстріл за межами населеного пункту. У селі Кругляківка під обстріли потрапив Куп'янський лісгосп, там горіла хвойна підстилка. У місті Дергачі зафіксоване влучання КАБу біля будинку. Пошкоджено гараж, господарчу споруду, скління вікон та балконів 5 поверхового житлового будинку. Ще одне влучання в землю у полі. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилася.

Ще одне влучання зафіксоване на території підприємства. Пошкоджено скління вікон, бетонний паркан, стіни, готові дитячі майданчики, електроживлення, побутову техніку. Пізніше ворог знову обстріляв місто, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Постраждали двоє чоловіків.

У Богодухівському районі в селі Одноробівка в результаті обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення фермерського господарства та магазин. У Куп’янську-Вузловому пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 70-річна жінка.

Вчора вранці відбувся артилерійський ворожий обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. 5 атак на цей час відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників.