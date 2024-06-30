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Росіяни обстріляли понад двадцять населених пунктів Херсонщини, є жертви

Через російську агресію одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення.

Росіяни обстріляли понад двадцять населених пунктів Херсонщини, є жертви
обстріли Херсонщини
Фото: Олександр Прокудін

Упродовж минулої доби під ворожі обстріли потрапили 24 населені пункти Херсонської області. Унаслідок ворожої агресії одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Широка Балка, Дар'ївка, Томина Балка, Станіслав, Дніпровське, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Наддніпрянське, Новотягинка, Берислав, Тягинка, Золота Балка, Нововоронцовка, Осокорівка, Новоберислав, Ольгівка, Михайлівка, Вірівка, Томарине, Бургунка, Козацьке та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2  багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Зафіксовано влучання в магазин та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі", — ідеться у повідомленні Прокудіна.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

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