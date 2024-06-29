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На Вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов російських штурмовиків, – ОСУВ "Хортиця"

Зокрема, йдеться про 153-й танковий полк 47-ї танкової дивізії.

На Вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов російських штурмовиків, – ОСУВ "Хортиця"
Назар Волошин
Фото: Facebook

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що на Вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов особового складу у росіян від виконання завдань, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Можу сказати, що на Вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов особового складу у росіян, зокрема штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії від виконання завдань", – сказав Волошин в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Сили оборони України адекватно відповідають ворогу, і це видно з втрат окупантів.

Минулої доби на напрямку було знищено близько 130 російських окупантів, 1 танк, 6 бронемашин, 3 артилерійські системи, 9 автомобілів і 6 одиниць спеціальної техніки. А також 35 укриттів разом із ворогом, зазначив Волошин.

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