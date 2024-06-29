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За день ворог 1️5 разів атакував Нікопольщину. Пошкоджено підприємство та приватні оселі

Також постраждав 54-річний чоловік, йому надали необхідну медичну допомогу.

За день ворог 1️5 разів атакував Нікопольщину. Пошкоджено підприємство та приватні оселі
Фото: Телеграм / Микола Лукашук

За день ворог 1️5 разів атакував Нікопольщину. Били дронами-камікадзе, скидали боєприпаси й гатили з артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук щодо безпекової ситуації в області станом на 18:30. 

Під ударом був Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Постраждав 54-річний чоловік, йому надали необхідну медичну допомогу.

Сталися пожежі на полях, пошкоджене підприємство, 3 вантажівки, 2 приватних будинки, теплиця і сонячні панелі.

За уточненою інформацією від ранкових атак по Нікополю пошкоджено 5 приватних осель.

Тим часом на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки у Дніпрі, в яку вчора влучила РФ. Це мама і син. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою.

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