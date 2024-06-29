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У центрі Луцька чоловік підірвав гранату

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У центрі Луцька 23-річний мешканець Хмельницької області підірвав гранату, повідомили в УСБУ у Волинській області.

“У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Мотиви вчинку чоловіка наразі встановлюються. Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

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“СБУ вкотре нагадує: у разі  виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, отримання інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, даних про наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної та розвідувально-підривної діяльності повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за номером телефону: 097-7-911-911. Телефон “гарячої лінії” діє цілодобово. Інформація, яка надійде до Служби безпеки України, обов’язково буде перевірена. Конфіденційність гарантована”, ‒ додали силовики.

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