На Закарпатті затримали організатора підриву майна депутата місцевої облради, – прокуратура

Справа стосується інциденту, коли у Мукачеві 23 січня цього року близько 4-ї години ранку на подвір’я депутата кинули гранату. За даними СБУ, затриманий - керівник силового крила злочинного угруповання, яке координував екснардеп-регіонал.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мукачівцю за фактом організації умисного знищення чужого майна шляхом вибуху (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 194 КК України).

У межах слідства правоохоронці встановили факт причетності чоловіка до інциденту у Мукачеві 23 січня 2024 року. Тоді близько 4-ї години ранку на подвір’я депутата Закарпатської обласної ради кинули гранату.

Від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно – фасад будинку, огорожу та два автомобілі.

За даними слідства, 42-річний підозрюваний організував підрив майна депутата. Він підшукав посередника, який домовився із місцевим мешканцем про закладення вибухового пристрою на подвір’ї потерпілого. Грошова винагорода за це сягала 1000 доларів.

За кілька днів після вчинення злочину розшукали виконавця та затримали в Ужгороді. Згодом йому та посереднику повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу організатору злочину.

За даними СБУ, затриманий - керівник силового крила злочинного угруповання, яке координував екснардеп-регіонал.

Служба безпеки та Національна поліція знешкодили організоване злочинне угруповання, яке тероризувало та намагалося тримати в страху мешканців Закарпаття.

У результаті комплексних заходів у Мукачеві затримано керівника силового блоку банди, яку координував колишній народний депутат від Партії регіонів.

Наразі екснардеп очолює одну з районних рад області.

За матеріалами справи, зловмисники спеціалізувалися на здійсненні насильства і тиску щодо політичних конкурентів ексрегіонала.

Так, наприклад, учасники банди намагалися залякати одного з депутатів Закарпатської облради.

Задокументовано, що фігуранти здійснили підрив на подвір’ї його домоволодіння, використовуючи вибухівку. А перед тим неодноразово підпалювали його помешкання та рухоме майно.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за чч. 3, 4 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.

Нагадаємо, 23 січня близько 4 ранку невідомий кинув гранату у двір будинку депутата обласної ради. Пізніше було затримано виконавця.