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Євлаш: сьогодні ворог атакував Одещину балістичною ракетою

Тип ракети встановлюється, про наслідки буде відомо згодом.

Євлаш: сьогодні ворог атакував Одещину балістичною ракетою
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш
Фото: скриншот відео

Сьогодні, 28 червня, близько опівдня російська армія атакувала Одеську область балістичною ракетою.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ".

"Це відбулося приблизно опівдні. Ворог застосував свою балістичну ракету. Тип встановлюється, і про наслідки буде відомо згодом", – прокоментував речник.

Він додав, що окупанти не вперше використовують ракети з Криму. 

Також зазначив, що удень відбувається набагато більше атак як балістичними ракетами, так і керованими авіаційними ракетами типу Х-59.

"По прифронтових територіях також досить активно застосовують КАБи 250-кілограмові, тому небезпека зберігається", – сказав Євлаш і додав, що, залежно від цілей, російські загарбники запускають балістику не лише вдень, а й уночі.

"Звичайно, що вони запускають вночі. Здебільшого ми бачимо атаки Ту-95, Ту-22. Переважно вони використовують комбіновані атаки, оскільки вночі набагато складніше збивати подібні ракети, коли їх досить багато, а балістику ми бачимо залежно від задач та цілей противника", – зазначив він. 

Мер Одеси Геннадій Труханов об 11.46 повідомив про вибухи у місті.

В ніч на 26 червня окупанти атакували балістикою Одещину. Тоді пошкодили цивільну інфраструктуру.

21 червня Росія вдарила балістикою по прибережній зоні в Одеській області. 

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