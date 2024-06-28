Євлаш: сьогодні ворог атакував Одещину балістичною ракетою

Тип ракети встановлюється, про наслідки буде відомо згодом.

Сьогодні, 28 червня, близько опівдня російська армія атакувала Одеську область балістичною ракетою.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ".

"Це відбулося приблизно опівдні. Ворог застосував свою балістичну ракету. Тип встановлюється, і про наслідки буде відомо згодом", – прокоментував речник.

Він додав, що окупанти не вперше використовують ракети з Криму.

Також зазначив, що удень відбувається набагато більше атак як балістичними ракетами, так і керованими авіаційними ракетами типу Х-59.

"По прифронтових територіях також досить активно застосовують КАБи 250-кілограмові, тому небезпека зберігається", – сказав Євлаш і додав, що, залежно від цілей, російські загарбники запускають балістику не лише вдень, а й уночі.

"Звичайно, що вони запускають вночі. Здебільшого ми бачимо атаки Ту-95, Ту-22. Переважно вони використовують комбіновані атаки, оскільки вночі набагато складніше збивати подібні ракети, коли їх досить багато, а балістику ми бачимо залежно від задач та цілей противника", – зазначив він.

Мер Одеси Геннадій Труханов об 11.46 повідомив про вибухи у місті.

В ніч на 26 червня окупанти атакували балістикою Одещину. Тоді пошкодили цивільну інфраструктуру.

21 червня Росія вдарила балістикою по прибережній зоні в Одеській області.