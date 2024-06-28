СтратКом ЗСУ опублікував мапу уражених літаків Росії протягом пів року

Протягом першої половини цього року захисники уразили понад 30 російських військових літаків.

Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій.

За даними, уражені більше 30 російських військових літаків:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Фото: СтратКом ЗСУ Мапа уражених літаків РФ

"Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння. Висловлюємо щиру подяку союзникам України за надане обладнання та боєприпаси", – зазначили у СтратКомі.

Також наголосили, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт.

Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись.