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СтратКом ЗСУ опублікував мапу уражених літаків Росії протягом пів року

Вражено понад 30 російських військових літаків.

СтратКом ЗСУ опублікував мапу уражених літаків Росії протягом пів року
Збитий ворожий літак, фото ілюстративне
Фото: скріншот відео

Протягом першої половини цього року захисники уразили понад 30 російських військових літаків.

Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій.

За даними, уражені більше 30 російських військових літаків:

  • дев'ять Су-25;
  • один Су-57;
  • два МіГ-31;
  • близько 13 Су-34;
  • один Су-35;
  • один Су-35С;
  • два літаки А-50;
  • один Іл-22М11;
  • один Ту-22М3.

Мапа уражених літаків РФ
Фото: СтратКом ЗСУ
Мапа уражених літаків РФ

"Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння. Висловлюємо щиру подяку союзникам України за надане обладнання та боєприпаси", – зазначили у СтратКомі.

Також наголосили, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. 

Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись.

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