СтратКом ЗСУ опублікував мапу уражених літаків Росії протягом пів року

Протягом першої половини цього року захисники уразили понад 30 російських військових літаків.
Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій.
За даними, уражені більше 30 російських військових літаків:
- дев'ять Су-25;
- один Су-57;
- два МіГ-31;
- близько 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два літаки А-50;
- один Іл-22М11;
- один Ту-22М3.
"Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння. Висловлюємо щиру подяку союзникам України за надане обладнання та боєприпаси", – зазначили у СтратКомі.
Також наголосили, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт.
Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись.
- Бійці Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 на Донеччині. Місяць перед цим уразили такий самий.