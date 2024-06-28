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Лідери країн Євросоюзу закликали активізувати постачання військової допомоги Україні

Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони, боєприпаси та ракети.

Лідери країн Євросоюзу закликали активізувати постачання військової допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Лідери країн-членів Євросоюзу закликали активізувати постачання військової допомоги Україні. Про це йдеться у підсумковому рішенні саміту ЄС, перший день якого пройшов напередодні в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

У затверджених лідерами 27 країн-членів висновках йдеться, що в ЄС підтверджують свою відданість наданню постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні стільки часу, скільки буде потрібно, та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно.

Лідери ЄС засудили нещодавню ескалацію бойових дій з боку Росії, зокрема подальше посилення атак на цивільне населення та об'єкти цивільної й критично важливої інфраструктури, особливо в енергетичному секторі.

"Оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону, Європейська рада закликає активізувати військову підтримку України. Зокрема, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та ракети є терміново необхідними для захисту населення та критично важливої енергетичної інфраструктури України", – йдеться у документі.

Також Європейська рада закликає завершити роботу над заходами допомоги в рамках Європейського фонду миру, які ще більше стимулюють надання військової підтримки Україні.

  • Напередодні президент Володимир Зеленський і президент Євроради Шарль Мішель обговорили збільшення військової та фінансової допомоги Україні. Також на зустрічі йшлося про ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС у найближчому майбутньому.
  • Вчора Україна отримала 1,9 млрд євро фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility. Ця програма передбачає виділення нашій державі 50 млрд євро на чотири роки.
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