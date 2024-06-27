Нещодавно Україна та Європейський Союз підписали угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 – 2027 роки у межах Інструменту Ukraine Facility.

Україна отримала 1,9 млрд євро безумовного фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility, повідомляє Міністерство фінансів України.

До Державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування (Pre – financing) обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility.

“Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Ukraine Facility