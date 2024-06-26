НКРЕКП заявила, що створила регуляторні умови для будівництва нової маневреної генерації (доповнено)

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заявила про створення регуляторних умов для будівництва нової маневреної генерації та установок зберігання електричної енергії.

За інформацією пресслужби НКРЕКП, регулятор на засіданні 26 червня прийняв постанову, якою запроваджують спеціальні аукціони на допоміжні послуги.

"Ухвалення даної Постанови передбачає запровадження спеціальних аукціонів для придбання оператором системи передачі допоміжної послуги з надання резервів регулювання частоти та активної потужності (а саме автоматичних резервів), строк надання якої може складати від двох до п’яти років з відстроченням початку надання такої допоміжної послуги до трьох років", - додали у НКРЕКП.

Очікуваним результатом ухвалення такої постанови є сприяння залученню інвестицій у маневрені генеруючі потужності і установки зберігання енергії та стимулювання розвитку конкуренції на ринку допоміжних послуг.

Документ підтримав антимонопольний комітет України.

Доповнення. Укренерго зазначило, що НКРЕКП дозволило компанії купувати допоміжні послуги на строк до 5-ти років. На думку НЕК, це допоможе інвесторам в розподілену генерацію знаходити кошти для її побудови.

"Допоміжні послуги – це готовність електростанції до зміни потужності виробництва за командою диспетчера. Таким чином забезпечуються стабільність роботи енергосистеми. «Укренерго», як оператор системи передачі, укладає відповідний договір та купує цю послугу у компаній-виробників електроенергії", - зауважили в Укренерго.

До нинішнього рішення НКРЕКП такі договори можна було укладати максимум на 1 рік, і електростанція мала почати надавати послугу одразу після укладання контракту. "Тобто інвестор мав спочатку побудувати новий об’єкт генерації, а потім щороку переукладати договір на надання послуги. Це значно ускладнювало прорахунок окупності проектів з побудови нових потужностей та негативно впливало на їхню інвестиційну привабливість", - прокоментували в енергокомпанії.

Тепер контракт на продаж допоміжних послуг терміном до п'яти років із відстрочкою надання такої послуги до трьох дозволить компаніям отримати кредити в банках під цей договір та побудувати потужності, попит на які вже гарантовано.