Фінська компанія відмовилася купувати російський скраплений газ

Фінська державна компанія Gasum не закуповуватиме російський скраплений природний газ.
Про це повідомляє пресслужба Gasum.
"Gasum дотримується всіх санкцій, запроваджених ЄС, і не купуватиме та не імпортуватиме російський ЗПГ з 26 липня", – йдеться в повідомленні.
Хоча санкції ЄС і не дозволяють Gasum розірвати угоду з "Газпром експортом", вони є форс-мажорними обставинами для купівлі або імпорту російського ЗПГ.
“Економічна правда” нагадує, що потужність спільного проєкту компаній "Газпром" і "Новатек" – "Кріогаз-Висоцьк", що постачає СПГ фінській компанії, складає 660 тис. тонн на рік.
У 2022 році Фінляндія імпортувала 195 тис. тонн СПГ, також там паливо закуповували шведські та бельгійські компанії. Таким чином, у 2022 р. компанія виробила 707 тис. тонн.
- 24 червня Рада ЄС ухвалила 14-ий пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи спрямовані проти економіки та приватних осіб путінського режиму.