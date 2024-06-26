Фінська компанія відмовилася купувати російський скраплений газ

Gasum не імпортуватиме російський ЗПГ з 26 липня.

Російський арктичний танкер для СПГ "Крістоф де Маржері"

Фінська державна компанія Gasum не закуповуватиме російський скраплений природний газ.

Про це повідомляє пресслужба Gasum.

"Gasum дотримується всіх санкцій, запроваджених ЄС, і не купуватиме та не імпортуватиме російський ЗПГ з 26 липня", – йдеться в повідомленні.

Хоча санкції ЄС і не дозволяють Gasum розірвати угоду з "Газпром експортом", вони є форс-мажорними обставинами для купівлі або імпорту російського ЗПГ.

“Економічна правда” нагадує, що потужність спільного проєкту компаній "Газпром" і "Новатек" – "Кріогаз-Висоцьк", що постачає СПГ фінській компанії, складає 660 тис. тонн на рік.

У 2022 році Фінляндія імпортувала 195 тис. тонн СПГ, також там паливо закуповували шведські та бельгійські компанії. Таким чином, у 2022 р. компанія виробила 707 тис. тонн.