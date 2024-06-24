У Києві та 11 областях збільшилися обсяги відключень світла

Харків під час блекауту. Площа Свободи.

24 червня у Києві та в 11 областях України збільшені обсяги відключень електроенергії. А на Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення.

Про це повідомили у ДТЕК та "Укренерго".

"У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях із 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень", – зазначено в повідомленні "Укренерго".

Також із 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення.

"Через складну ситуацію в енергосистемі у Дніпропетровській області введено екстрені відключення. Відповідне розпорядження дав НЕК Укренерго", – додали у ДТЕК.

Причиною в Укренерго називають недостатню ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

Раніше повідомляли про те, що в понеділок, 24 червня, з 00:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.