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У Києві та 11 областях збільшилися обсяги відключень світла

На Дніпропетровщині введені екстрені відключення.

У Києві та 11 областях збільшилися обсяги відключень світла
Харків під час блекауту. Площа Свободи.
Фото: Кирило Гончар

24 червня у Києві та в 11 областях України збільшені обсяги відключень електроенергії. А на Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення.

Про це повідомили у ДТЕК та "Укренерго".

"У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях із 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень", – зазначено в повідомленні "Укренерго".

Також із 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення. 

"Через складну ситуацію в енергосистемі у Дніпропетровській області введено екстрені відключення. Відповідне розпорядження дав НЕК Укренерго", – додали у ДТЕК. 

Причиною в Укренерго називають недостатню ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

Раніше повідомляли про те, що в понеділок, 24 червня, з 00:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

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