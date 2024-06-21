Єврокомісар: Україна отримає перший транш від активів Росії до кінця літа

Використання доходів від активів РФ буде зосереджене на військовій підтримці України.

Україна може отримати перший транш з доходів від заморожених активів РФ вже до кінця літа. У першу чергу доходи будуть спрямовані на військову підтримку України.

Про це повідомив європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісар наголосив, що у травні було погоджено використання доходів від заморожених російських активів на користь України.

"За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до €3 млрд, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі €1,5 млрд до літніх канікул", – сказав він.

За словами єврокомісара, у першу чергу використання доходів від активів РФ буде зосереджене на військовій підтримці України.

"Ми працюємо на повну силу, щоб найближчим часом провести першу закупівлю", – наголосив Домбровскіс.

Використання активів РФ

"Група семи" досягла політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Зокрема, країни G7 нададуть Києву позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі.

Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що була згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.

ЄС на початку 2024 року згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб.