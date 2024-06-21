Домбровскіс: наступного тижня Україна отримає ще 1,9 млрд євро у рамках Ukraine Facility

Під час ппресконференції після засідання Ради ЄС з економічних питань віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що наступного тижня Україні буде виділено 1,9 млрд євро у рамках Ukraine Facility.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро попереднього фінансування наступного тижня, а наступні два регулярні платежі можуть відбутися пізніше, восени", — сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Також представник Єврокомісії зазначив, що взяв участь у Конференції з відновлення України, яка відбулася минулого тижня в Берліні і в рамках якої було підписано "гарантійну угоду з міжнародними фінансовими інститутами та банками розвитку країн-членів ЄС" на суму 1,4 млрд євро.

"Після цієї пресконференції разом із Європейським інвестиційним фондом ми запустимо пілотний механізм у рамках Invest EU, щоб дозволити експортно-кредитним агентствам підтримувати малий і середній бізнес у торгівлі з Україною", — повідомив він.

Ukraine Facility