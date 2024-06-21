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Домбровскіс: наступного тижня Україна отримає ще 1,9 млрд євро у рамках Ukraine Facility

Ще два платежі очікуються восени.

Домбровскіс: наступного тижня Україна отримає ще 1,9 млрд євро у рамках Ukraine Facility
Валдіс Домбровскіс
Фото: EPA/UPG

Під час ппресконференції після засідання Ради ЄС з економічних питань віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що наступного тижня Україні буде виділено 1,9 млрд євро у рамках Ukraine Facility.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро попереднього фінансування наступного тижня, а наступні два регулярні платежі можуть відбутися пізніше, восени", — сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Також представник Єврокомісії зазначив, що взяв участь у Конференції з відновлення України, яка відбулася минулого тижня в Берліні і в рамках якої було підписано "гарантійну угоду з міжнародними фінансовими інститутами та банками розвитку країн-членів ЄС" на суму 1,4 млрд євро. 

"Після цієї пресконференції разом із Європейським інвестиційним фондом ми запустимо пілотний механізм у рамках Invest EU, щоб дозволити експортно-кредитним агентствам підтримувати малий і середній бізнес у торгівлі з Україною", — повідомив він.

Ukraine Facility

  • 22 травня Україна та ЄС підписали Рамкову угоду для фінансування в межах програми Ukraine Facility. Відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити прозорість та контроль щодо використання коштів наданих в межах Ukraine Facility.
  • Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.
  • У травні Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.
  • 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
  • Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
  • У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
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