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Уряд виділив 1 млрд гривень на придбання шкільних автобусів

Пріоритет надається українським виробникам.   

Уряд виділив 1 млрд гривень на придбання шкільних автобусів
Шкільний автобус, фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 21 червня, під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Щмигаль заявив, що на закупівлю шкільних автобусів виділяють 1 мільярд гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення 1 млрд грн субвенції для регіонів на закупівлю шкільних автобусів", – сказав Шмигаль.

Також нагадав, що торік на цю програму також було виділено 1 млрд грн.

"Безпека та якісна освіта наших дітей – це головна інвестиція, яку може робити держава. Тому для нашого уряду – це системна політика. Торік ми так само виділяли 1 млрд грн на цю програму закупівель. Було придбано 434 шкільні автобуси", – зазначив глава уряду.

І минулого року, і цього року пріоритет надається українським виробникам. 

"Таким чином ми ще і підтримуємо українську економіку", – додав Шмигаль. 

Минулого року для шкіл через Prozorro закупили 493 автобуси, ще понад 300 мали надійти від ЄС. Транспорт закупили для освітніх закладів із 18 областей

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