Заступниця глави МВФ: Допомога партнерів утримали інфляцію в Україні від стрімкого росту

Потужна глобальна підтримка та макроекономічна політика, яку проводить українська влада і, зокрема, Нацбанк, допомогли Україні уникнути глибокої макроекономічної нестабільності.

Про це заявила перша заступниця директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінах у своєму виступі на щорічній науковій конференції NBU-NBP, йдеться на сайті МВФ.

Йдеться про те, що всі ці кроки стримали інфляцію від стрімкого зростання.

За словами Гопінах, війна завдала величезних збитків українській економіці. Так, обсяг виробництва знизився приблизно на 25 відсотків за довоєнний рівень, а більшість основних фондів знищені через бойові дії.

"Потрібна постійна допомога. На конференції з відновлення України в Берліні (11-12 червня) обговорювалися способи надання допомоги з боку світу, і МВФ продовжуватиме відігравати свою роль", - сказала заступниця глави МВФ.

Гопінах підкреслила, що війна в Україні також стала поворотним моментом для світової економіки. За її словами, через геоекономічну фрагментацію і збільшення витрат на оборону ці заходи, ймовірно, зроблять світову економіку більш схильною до стресів через більш високий інфляційний тиск, зниження потенційного зростання виробництва та нестабільність державних фінансів.

Серед прямих наслідків війни в Україні для світової економіки Гопінах назвала інфляцію через російські енергоносії та перебої з постачанням продовольства з обох держав; зниження економічного росту після відновлення від пандемії COVID-19; постійне зростання витрат на оборону, особливо - у країнах Балтії, що провокує тиск на державні фінанси.