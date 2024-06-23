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Завтра світло в Україні відключатимуть протягом усієї доби

З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Завтра світло в Україні відключатимуть протягом усієї доби
Харків під час блекауту.
Фото: Кирило Гончар

Завтра всі обленерго України будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в Укренерго.

З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Причиною є зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян, пояснили енергетики.

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Російські атаки на українську енергетику

З кінця зими Росія відновила масовані атаки на енергетику України. Унаслідок ударів Україна втратила понад 9 гігават потужностей (для порівняння, в 2022 була втрата 3 гігават, і вже це призвело до блекаутів). З 14 травня довелося повернути обмеження електропостачання для населення, а бізнес почали вимикати ще раніше.

Наймасованішу станом на той момент атаку ворог провів 22 березня. 

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