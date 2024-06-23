Унаслідок атаки ворожих безпілотників на Херсонщині постраждали двоє мирних жителів

Російська армія продовжує прицільно бити по цивільному населенню Херсонської області. Унаслідок дронової атаки постраждали чоловіки в Станіславі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок чергової атаки з безпілотника постраждали двоє жителів Станіслава. У чоловіків, 59 та 61 років, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії", — ідеться у повідомленні.