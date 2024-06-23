На Торецькому напрямку ворог активізував всі наявні засоби вогневого ураження для штурму, — Сили оборони

По Торецьку і Нью-Йорку росіяни застосовують авіацію.

На Покровському напрямку за добу відбулось 37 бойових зіткнень

На Торецькому напрямку ворог активізував бойові дії за підтримки авіації та бронетехніки. Водночас на Покровському напрямку ситуація стабільно складна попри втрати російської армії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог здійснив 15 безрезультатних атак у районах Північного, Нью-Йорка і Торецька. По Нью-Йорку та Торецьку окупанти завдають авіаударів", — розповів Волошин.

На Покровському напрямку ворог штурмує райони населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Карлівка, Невельське, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша та Новопокровське.

"Там ворог намагався витісняти наші підрозділі із зайнятих рубежів. Однак наші Сили оборони дали відсіч ворогу", — додав речник.

Під час штурмових дій ворог залучає всі наявні засоби вогневого ураження від авіації до бронетехніки і дронів.

На Покровському напрямку російський агресор сумарно втратив 314 осіб убитими та пораненими.