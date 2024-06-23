Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлено, додано фото)
Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлено, додано фото)
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ
WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot
Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot
На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
ГоловнаСуспільствоВійна

На Торецькому напрямку ворог активізував всі наявні засоби вогневого ураження для штурму, — Сили оборони

По Торецьку і Нью-Йорку росіяни застосовують авіацію.

На Торецькому напрямку ворог активізував всі наявні засоби вогневого ураження для штурму, — Сили оборони
На Покровському напрямку за добу відбулось 37 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог активізував бойові дії за підтримки авіації та бронетехніки. Водночас на Покровському напрямку ситуація стабільно складна попри втрати російської армії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог здійснив 15 безрезультатних атак у районах Північного, Нью-Йорка і Торецька. По Нью-Йорку та Торецьку окупанти завдають авіаударів", — розповів Волошин.

На Покровському напрямку ворог штурмує райони населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Карлівка, Невельське, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша та Новопокровське.

"Там ворог намагався витісняти наші підрозділі із зайнятих рубежів. Однак наші Сили оборони дали відсіч ворогу", — додав речник.

Під час штурмових дій ворог залучає всі наявні засоби вогневого ураження від авіації до бронетехніки і дронів. 

На Покровському напрямку російський агресор сумарно втратив 314 осіб убитими та пораненими. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies