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У Києві на одному з енергетичних підприємств виявили тіло працівника

Тіло чоловіка знайшли в укритті.

У Києві на одному з енергетичних підприємств виявили тіло працівника
Фото: nashkiev.ua/

У Києві в укритт одного з енергетичних підприємств виявили тіло працівника. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Під час повітряної тривоги на одному з енергетичних підприємств м. Києва в укритті без ознак життя виявлено 43-річного працівника. Лікарі швидкої констатували його смерть. Обставини з’ясовуються", — повідомляють у відомстві.

За повідомленням Міненергетики, в одному з населених пунктів Івано-Франківської області біля опори повітряної лінії виявлено обірваний провід та тіло місцевої мешканки. 

Також у Донецькій області під час обстрілів двічі відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї дві шахти (людей у шахтах не було).

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