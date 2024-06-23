У Києві на одному з енергетичних підприємств виявили тіло працівника

У Києві в укритт одного з енергетичних підприємств виявили тіло працівника.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Під час повітряної тривоги на одному з енергетичних підприємств м. Києва в укритті без ознак життя виявлено 43-річного працівника. Лікарі швидкої констатували його смерть. Обставини з’ясовуються", — повідомляють у відомстві.

За повідомленням Міненергетики, в одному з населених пунктів Івано-Франківської області біля опори повітряної лінії виявлено обірваний провід та тіло місцевої мешканки.

Також у Донецькій області під час обстрілів двічі відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї дві шахти (людей у шахтах не було).