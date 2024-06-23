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Унаслідок падіння уламків російських ракет на Київщині пошкодежні лікарня, АЗС та понад 40 будинків

Уламками пошкоджено низку адміністративних будівель.

Унаслідок падіння уламків російських ракет на Київщині пошкодежні лікарня, АЗС та понад 40 будинків
пошкодження на Київщині
Фото: ДСНС України

У Обухівському районі Київської області через падіння уламків "Калібрів" пошкоджено 33 приватні будинки, дві житлові будівлі зруйновані. Пошкоджень зазнали квартири в шести багатоквартирних будинках, лікарня та АЗС.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

Унаслідок падіння уламків за медичною допомогою звернулося двоє дорослих із незначними пораненнями.

Також уламками пошкоджено корпуси лікарні та низку адміністративних будівель, зокрема, центр зайнятості, приміщення тепломережі та одного підприємства, автошколу, аптеку, АЗС, магазин, готель, 9 автомобілів.

"Населенню надається вся необхідна допомога. Психологами ДСНС було надано психологічну допомогу 35 особам, із них 6 – діти. Крім того, представники Київської ОВА та місцевої громади опрацьовують інформацію щодо потреб людей", — повідомив глава ОВА.

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