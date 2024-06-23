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Президентка Словенії цього тижня підпише у Києві безпекову угоду з Україною, ‒ ЗМІ

Любляна планує допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Президентка Словенії цього тижня підпише у Києві безпекову угоду з Україною, ‒ ЗМІ
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар
Фото: natasapircmusar.si

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар відвідає Київ у четвер, 27 червня, де підпише двосторонню угоду з Україною про безпеку

Про це повідомляє телеканал TV Slovenija.

“Йдеться про те, щоб такою угодою взяти на себе зобов'язання, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно”, ‒ сказала вона.

Пірц Мусар пояснила, що угода буде аналогічною угодам, яку з Україною підписали інші країни. Вона додала, що Київ фактично захищає всю структуру міжнародного права.

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Видання “Дело” зазначає, що безпекову угоду підготували міністерства оборони та закордонних справ. Оскільки це не обов’язковий міжнародний договір, а лише вияв політичної волі щодо довгострокової підтримки України, уряд наступного тижня лише ознайомиться з документом.

TV Slovenija додає, що нещодавно словенський уряд схвалив виділення Україні до п’яти мільйонів євро для подальшої гуманітарної допомоги та допомоги розвитку та відновлення. Любляна також відправила в Україну бронетехніку, бойові машини та інше озброєння, а також приєдналася до ініціативи Чехії щодо спільної закупівлі великокаліберних боєприпасів для України.

  • Україна вже підписала 17 безпекових угод, останні ‒ зі США та Японією. Також на черзі підписання аналогічних документів з Євросоюзом, Польщею та Ірландією.
  • Словенське видання 24UR стверджує, що під час затримки військової допомоги від США через протистояння у Конгресі держава таємно постачала Україні зброю. Йдеться про надсилання 26 бойових броньованих машин BOV, трьох бойових машин піхоти M80A та певної кількості безпілотників.
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