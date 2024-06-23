Президентка Словенії цього тижня підпише у Києві безпекову угоду з Україною, ‒ ЗМІ

Любляна планує допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар відвідає Київ у четвер, 27 червня, де підпише двосторонню угоду з Україною про безпеку.

Про це повідомляє телеканал TV Slovenija.

“Йдеться про те, щоб такою угодою взяти на себе зобов'язання, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно”, ‒ сказала вона.

Пірц Мусар пояснила, що угода буде аналогічною угодам, яку з Україною підписали інші країни. Вона додала, що Київ фактично захищає всю структуру міжнародного права.

Видання “Дело” зазначає, що безпекову угоду підготували міністерства оборони та закордонних справ. Оскільки це не обов’язковий міжнародний договір, а лише вияв політичної волі щодо довгострокової підтримки України, уряд наступного тижня лише ознайомиться з документом.

TV Slovenija додає, що нещодавно словенський уряд схвалив виділення Україні до п’яти мільйонів євро для подальшої гуманітарної допомоги та допомоги розвитку та відновлення. Любляна також відправила в Україну бронетехніку, бойові машини та інше озброєння, а також приєдналася до ініціативи Чехії щодо спільної закупівлі великокаліберних боєприпасів для України.