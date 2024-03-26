Словенія доєднається до ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України

Словенія поповнить список країн, які підтримують чеський проект із закупівлі артилерійських боєприпасів для України у країнах за межами Євросоюзу.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський не уточнив конкретну суму, яку готова надати Словенія.

Водночас, за даними словенського інформаційного агентства STA, уряд Словенії виділить на проект 1 млн євро.

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.

Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них - Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.

Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.