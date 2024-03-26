ЄС надасть Rheinmetall понад 130 млн євро фінансування для збільшення виробництва боєприпасів

Концерн Rheinmetall отримає понад 130 млн євро фінансування від Європейського Союзу для збільшення виробництва боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба концерну Rheinmetall.
“Це означає, що понад чверть загальної суми в 500 мільйонів євро, яку ЄС виділив у рамках Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху, буде спрямовано на шість проєктів в європейських дочірніх компаніях Rheinmetall AG”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що таке рішення підтримує проєкти в Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.
ASAP є першим фінансовим заходом Євросоюзу для розширення виробництва боєприпасів. Підписання відповідних грантових угод очікується у травні 2024 року.
До 2027 року група Rheinmetall хоче мати можливість виробляти до 1,1 млн артилерійських снарядів на рік. З цією метою з 2026 року планується щорічно виробляти до 1,5 мільйона модулів порохових зарядів і 3 тис. тонн вибухівки RDX.
- Генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола".
- Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall планує відкрити новий завод в Україні.
- У Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди. Вартість заводу складатиме орієнтовно 300 мільйонів євро, на підприємстві працюватимуть 500 робітників.
- Німецький оборонний завод отримав ще одне замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ. Вартість замовлення складає близько 1,2 мільярда євро.