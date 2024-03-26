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ЄС надасть Rheinmetall понад 130 млн євро фінансування для збільшення виробництва боєприпасів

Підписання грантових угод очікується у травні 2024 року.

ЄС надасть Rheinmetall понад 130 млн євро фінансування для збільшення виробництва боєприпасів
Виробництво 155-мм артилерійських снарядів на заводі Rheinmetall
Фото: EPA/UPG

Концерн Rheinmetall отримає понад 130 млн євро фінансування від Європейського Союзу для збільшення виробництва боєприпасів. 

Про це повідомила пресслужба концерну Rheinmetall. 

“Це означає, що понад чверть загальної суми в 500 мільйонів євро, яку ЄС виділив у рамках Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху, буде спрямовано на шість проєктів в європейських дочірніх компаніях Rheinmetall AG”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що таке рішення підтримує проєкти в Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

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ASAP є першим фінансовим заходом Євросоюзу для розширення виробництва боєприпасів. Підписання відповідних грантових угод очікується у травні 2024 року.

До 2027 року група Rheinmetall хоче мати можливість виробляти до 1,1 млн артилерійських снарядів на рік. З цією метою з 2026 року планується щорічно виробляти до 1,5 мільйона модулів порохових зарядів і 3 тис. тонн вибухівки RDX.

  • Генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола".
  • Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall планує відкрити новий завод в Україні.
  • У Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди. Вартість заводу складатиме орієнтовно 300 мільйонів євро, на підприємстві працюватимуть 500 робітників.
  • Німецький оборонний завод отримав ще одне замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ. Вартість замовлення складає близько 1,2 мільярда євро.
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