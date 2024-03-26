ЄС надасть Rheinmetall понад 130 млн євро фінансування для збільшення виробництва боєприпасів

Концерн Rheinmetall отримає понад 130 млн євро фінансування від Європейського Союзу для збільшення виробництва боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба концерну Rheinmetall.

“Це означає, що понад чверть загальної суми в 500 мільйонів євро, яку ЄС виділив у рамках Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху, буде спрямовано на шість проєктів в європейських дочірніх компаніях Rheinmetall AG”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що таке рішення підтримує проєкти в Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

ASAP є першим фінансовим заходом Євросоюзу для розширення виробництва боєприпасів. Підписання відповідних грантових угод очікується у травні 2024 року.

До 2027 року група Rheinmetall хоче мати можливість виробляти до 1,1 млн артилерійських снарядів на рік. З цією метою з 2026 року планується щорічно виробляти до 1,5 мільйона модулів порохових зарядів і 3 тис. тонн вибухівки RDX.