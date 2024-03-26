США ввели санкції проти російської-сирійської мережі, яка підтримувала режим Асада (доповнено)

Уряд США запровадив санкції проти мережі фізичних та юридичних осіб, яка підтримувала і допомагала режиму Башара Асада в Сирії. Зокрема ідеться про махінації для продажу наркотиків та реалізації незаконних фінансових й торгових схем.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), пише Укрінформ.

Зокрема, санкції запровадили проти 11 осіб і організацій, які підтримують режим президента Сирії Башара Асада шляхом незаконних фінансових переказів і торгівлі наркотиками, а також видобутку та експорту сирійських товарів.

Мова йде про експорт каптагону — стимулятора амфетамінового ряду, який викликає сильну залежність. Прибутки від незаконної торгівлі каптагоном стали основним джерелом для режиму Асада та його збройних формувань, — зауважили в Мінфіні США.

Режим Асада також намагається використовувати валютні біржі та інший легальний бізнес для того, щоби обходити раніше введені санкції.

Як повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, сьогоднішні санкції США проти фізичних та юридичних осіб, які підтримували режим Асада в Сирії, ще один аргумент чому всі російські банки та фінансовий сектор мають бути санкціоновані, "бо вони не тільки всі фінансують війну терористичної росії проти України, але й активно допомагають іншим терористам, які до співпраці з росією були відрізані від фінансової системи!", — зазначила пані посол у Facebook.

Отже, під американські санкції потрапили: