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США ввели санкції проти російської-сирійської мережі, яка підтримувала режим Асада (доповнено)

Ідеться про реалізацію продажу наркотиків та незаконних фінансових й торгових схем.

США ввели санкції проти російської-сирійської мережі, яка підтримувала режим Асада (доповнено)
Фото: Наша Нива

Уряд США запровадив санкції проти мережі фізичних та юридичних осіб, яка підтримувала і допомагала режиму Башара Асада в Сирії. Зокрема ідеться про махінації для продажу наркотиків та реалізації незаконних фінансових й торгових схем.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), пише Укрінформ.

Зокрема, санкції запровадили проти 11 осіб і організацій, які підтримують режим президента Сирії Башара Асада шляхом незаконних фінансових переказів і торгівлі наркотиками, а також видобутку та експорту сирійських товарів.

Мова йде про експорт каптагону — стимулятора амфетамінового ряду, який викликає сильну залежність. Прибутки від незаконної торгівлі каптагоном стали основним джерелом для режиму Асада та його збройних формувань, — зауважили в Мінфіні США.

Режим Асада також намагається використовувати валютні біржі та інший легальний бізнес для того, щоби обходити раніше введені санкції.

Як повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, сьогоднішні санкції США проти фізичних та юридичних осіб, які підтримували режим Асада в Сирії, ще один аргумент чому всі російські банки та фінансовий сектор мають бути санкціоновані, "бо вони не тільки всі фінансують війну терористичної росії проти України, але й активно допомагають іншим терористам, які до співпраці з росією були відрізані від фінансової системи!", — зазначила пані посол у Facebook.

Отже, під американські санкції потрапили:

  • сирійська фінтехкомпанія Maya Exchange Company, яка сприяла незаконним операціям на мільйони доларів, переказам валюти та схемам ухилення від санкцій на користь уряду Сирії;
  • віцепрезидент  підсанкційного російського Financial Corporation Bank A.Makarov та представник  Центробанку Сирії M.Al-Minala, з якими Maya Exchange Company співпрацювала в 2023р. стосовно переказу коштів для йорданському бенефіціару і таким чином приховувалася участь росії в транзакціях;
  • російсько-сирійська компанія STG Logistic, яка в 2018 році підписала 50-річний контракт з урядом Сирії на розробку та експорт корисних копалин із шахт, які розташовані поблизу Пальміри. А також бізнес партнера STG Logistic – компанію Grains Middle East Trading DWC-LLC (Сирія, ОАЄ) та її CEO Y.David;
  • двоє сирійців (T.al-Kayali та M.A. Al-Dj) і три їх компанії (Neptunus, Al-Ta’ir Company, FreeBird), які причетні до незаконного перевезення наркотиків з Сирії до Європи.
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