США ввели санкції проти російської-сирійської мережі, яка підтримувала режим Асада (доповнено)

Уряд США запровадив санкції проти мережі фізичних та юридичних осіб, яка підтримувала і допомагала режиму Башара Асада в Сирії. Зокрема ідеться про махінації для продажу наркотиків та реалізації незаконних фінансових й торгових схем.
Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), пише Укрінформ.
Зокрема, санкції запровадили проти 11 осіб і організацій, які підтримують режим президента Сирії Башара Асада шляхом незаконних фінансових переказів і торгівлі наркотиками, а також видобутку та експорту сирійських товарів.
Мова йде про експорт каптагону — стимулятора амфетамінового ряду, який викликає сильну залежність. Прибутки від незаконної торгівлі каптагоном стали основним джерелом для режиму Асада та його збройних формувань, — зауважили в Мінфіні США.
Режим Асада також намагається використовувати валютні біржі та інший легальний бізнес для того, щоби обходити раніше введені санкції.
Як повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, сьогоднішні санкції США проти фізичних та юридичних осіб, які підтримували режим Асада в Сирії, ще один аргумент чому всі російські банки та фінансовий сектор мають бути санкціоновані, "бо вони не тільки всі фінансують війну терористичної росії проти України, але й активно допомагають іншим терористам, які до співпраці з росією були відрізані від фінансової системи!", — зазначила пані посол у Facebook.
Отже, під американські санкції потрапили:
- сирійська фінтехкомпанія Maya Exchange Company, яка сприяла незаконним операціям на мільйони доларів, переказам валюти та схемам ухилення від санкцій на користь уряду Сирії;
- віцепрезидент підсанкційного російського Financial Corporation Bank A.Makarov та представник Центробанку Сирії M.Al-Minala, з якими Maya Exchange Company співпрацювала в 2023р. стосовно переказу коштів для йорданському бенефіціару і таким чином приховувалася участь росії в транзакціях;
- російсько-сирійська компанія STG Logistic, яка в 2018 році підписала 50-річний контракт з урядом Сирії на розробку та експорт корисних копалин із шахт, які розташовані поблизу Пальміри. А також бізнес партнера STG Logistic – компанію Grains Middle East Trading DWC-LLC (Сирія, ОАЄ) та її CEO Y.David;
- двоє сирійців (T.al-Kayali та M.A. Al-Dj) і три їх компанії (Neptunus, Al-Ta’ir Company, FreeBird), які причетні до незаконного перевезення наркотиків з Сирії до Європи.