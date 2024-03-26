Чехія заявляє про збільшення обсягу боєприпасів для України до півтора мільйона

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн, передає Bloomberg.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена цифра", — заявив Ліпавський і назвав як потенційний обсяг цифру в півтора мільйона снарядів.

Міністр зауважив, що однієї чеської ініціативи буде замало для підтримки Києва. Фінансування перших постачань боєприпасів в Україну необхідно оформити до відправлення.

Ліпавський відмовився повідомити, скільки часу займе доставка зброї на лінію фронту. Натомість він сказав, що ініціатива Чехії, яка передбачає закупівлю снарядів за межами Європейського Союзу, уже приносить свої плоди.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них будуть запаси свіжих боєприпасів, що змінило їхні погляди на використання нинішніх запасів", - сказав Ліпавський.