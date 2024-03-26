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Чехія заявляє про збільшення обсягу боєприпасів для України до півтора мільйона

Спершу мова йшла про 800 тисяч.

Чехія заявляє про збільшення обсягу боєприпасів для України до півтора мільйона
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн, передає Bloomberg.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена цифра", — заявив Ліпавський і назвав як потенційний обсяг цифру в півтора мільйона снарядів.

Міністр зауважив, що однієї чеської ініціативи буде замало для підтримки Києва. Фінансування перших постачань боєприпасів в Україну необхідно оформити до відправлення.

Ліпавський відмовився повідомити, скільки часу займе доставка зброї на лінію фронту. Натомість він сказав, що ініціатива Чехії, яка передбачає закупівлю снарядів за межами Європейського Союзу, уже приносить свої плоди.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них будуть запаси свіжих боєприпасів, що змінило їхні погляди на використання нинішніх запасів", - сказав Ліпавський.

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. 
  • Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них - Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
  • Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
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