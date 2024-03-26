В операції взяла участь 5 тисяч поліцейських, жандармів і митників.

У Франції затримали понад 190 осіб у межах масштабної антинаркотичної операції, пишуть Euronews.

За даними поліції, вилучили приблизно 25 кілограмів канабісу та понад один кілограм кокаїну.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що поліцейські обшукали помешкання, дороги та шосе в північних містах Лілль, Вільнев-д’Аск і Рубе. За його словами, влада продовжуватиме рейди.

Міністр додав, що для роботи щотижня мобілізовували 15 тисяч поліцейських, жандармів і митників. Протягом перших трьох днів операції вилучено понад 20 кілограмів невідомих наркотиків, 385 000 євро та чотири одиниці зброї.

Перші обшуки відбулися минулого тижня в південному місті Марсель.

Президент Еммануель Макрон заявив, що найближчими тижнями відбудеться ще 10 рейдів.

L'opération antidrogue "place nette XXL" menée depuis ce matin dans le Nord "durera plusieurs semaines dans la métropole lilloise" a assuré @GDarmanin pic.twitter.com/rLkRQZytYm — BFMTV (@BFMTV) March 25, 2024