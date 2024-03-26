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У Франції затримали понад 190 осіб у межах масштабної антинаркотичної операції

В операції взяла участь 5 тисяч поліцейських, жандармів і митників.

У Франції затримали понад 190 осіб у межах масштабної антинаркотичної операції
Макрон у Марселі
Фото: DW

У Франції затримали понад 190 осіб у межах масштабної антинаркотичної операції, пишуть Euronews

За даними поліції, вилучили приблизно 25 кілограмів канабісу та понад один кілограм кокаїну.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що поліцейські обшукали помешкання, дороги та шосе в північних містах Лілль, Вільнев-д’Аск і Рубе. За його словами, влада продовжуватиме рейди.

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Міністр додав, що для роботи щотижня мобілізовували 15 тисяч поліцейських, жандармів і митників. Протягом перших трьох днів операції вилучено понад 20 кілограмів невідомих наркотиків, 385 000 євро та чотири одиниці зброї.

Перші обшуки відбулися минулого тижня в південному місті Марсель.

Президент Еммануель Макрон заявив, що найближчими тижнями відбудеться ще 10 рейдів.

  • Марсель потерпає від банд, які контролюють райони другого за розміром міста Франції і влаштовують між собою війни, зокрема щодо наркотрафіку. У 2023 тут було вбито 49 людей. Вирішити кримінальну проблему мають до початку Олімпійських ігор, які прийматиме Париж. Частина змагань пройдуть у Марселі.
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