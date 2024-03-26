НАТО розглядає можливість збиття російських ракет поблизу своїх кордонів

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО розглядають можливість збиття російських ракет поблику кордонів Альянсу.

Про це пише RMF24.

Шейна повідомив, що у НАТО аналізуються різні концепції. Зокрема, збиття ракет,коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО.

"Але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків - тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією", – зазначив політик.

Він додав, що, швидше за все, останній інцидент із ракетою був навмисним.

"Вони (Росія-ред.) знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зб’ють. Була б контратака. Планувалося перевірити міцність оборони та пильність польських збройних сил", – підкреслив Шейна.

Російська ракета у Польщі