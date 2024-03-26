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НАТО розглядає можливість збиття російських ракет поблизу своїх кордонів

У Альянсі розглядають різні варіанти розвитку подій.

НАТО розглядає можливість збиття російських ракет поблизу своїх кордонів
Фото: EPA/UPG

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО розглядають можливість збиття російських ракет поблику кордонів Альянсу.

Про це пише RMF24.

Шейна повідомив, що у НАТО аналізуються різні концепції. Зокрема, збиття ракет,коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО.

"Але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків - тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією", – зазначив політик.

Він додав, що, швидше за все, останній інцидент із ракетою був навмисним.

"Вони (Росія-ред.) знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зб’ють. Була б контратака. Планувалося перевірити міцність оборони та пильність польських збройних сил", – підкреслив Шейна.

Російська ракета у Польщі

  • Уночі 24 березня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.
  • Польща підняла авіацію і могла б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожим об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.
  • Згодом польське МЗС заявило, що вимагатиме від Росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про деталі інциденту щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни під час масованої атаки на Україну. 
  • Також у польських збройних силах повідомили, що військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінське воєводство, повернеться до України. Її не збили, бо це "було ризиковано для населення".
  • Польща викликала посла Росії щодо інциденту з ракетою, але той проігнорував цю вимогу. 
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