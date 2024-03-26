НАТО розглядає можливість збиття російських ракет поблизу своїх кордонів

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО розглядають можливість збиття російських ракет поблику кордонів Альянсу.
Про це пише RMF24.
Шейна повідомив, що у НАТО аналізуються різні концепції. Зокрема, збиття ракет,коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО.
"Але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків - тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією", – зазначив політик.
Він додав, що, швидше за все, останній інцидент із ракетою був навмисним.
"Вони (Росія-ред.) знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зб’ють. Була б контратака. Планувалося перевірити міцність оборони та пильність польських збройних сил", – підкреслив Шейна.
Російська ракета у Польщі
- Уночі 24 березня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.
- Польща підняла авіацію і могла б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожим об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.
- Згодом польське МЗС заявило, що вимагатиме від Росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про деталі інциденту щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни під час масованої атаки на Україну.
- Також у польських збройних силах повідомили, що військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінське воєводство, повернеться до України. Її не збили, бо це "було ризиковано для населення".
- Польща викликала посла Росії щодо інциденту з ракетою, але той проігнорував цю вимогу.