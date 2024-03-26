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Апеляційний суд утричі скоротив Трампу штраф за шахрайство

У експрезидента тепер є 10 днів на те, щоб сплатити зменшену заставу і вберегти майно від конфіскації.

Апеляційний суд утричі скоротив Трампу штраф за шахрайство
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Суд у штаті Нью-Йорк в останній день перед дедлайном сплати Дональдом Трампом штрафу за звинуваченням у шахрайстві пішов на зустріч республіканцю і скоротив суму втричі. Замість трохи більше 450 мільйонів доларів, з виплатою яких у експрезидента виникли великі проблеми, йому потрібно внести заставу у 150 мільйонів.

Як повідомляє BBC, у Трампа тепер є 10 днів на внесення зменшеної суми штрафу, щоб уникнути конфіскації майна. Апеляція у справі про завищення мільярдером вартості своєї нерухомості для отримання більш вигідних кредитів триватиме, адвокати сподіваються зняти з політика звинувачення і домогтися повернення застави.

У понеділок суд у США виніс ще одну ухвалу в іншій справі проти Трампа - але вже далеко не таку позитивну для кандидата у президенти. Феміда відмовилася перенести дату розгляду кримінального провадження щодо хабарництва - воно відбудеться 15 квітня. Трампа звинувачують у підкупі зірки фільмів для дорослів перед виборами 2016 року для приховування їхніх стосунків. Ця справа ризикує завадити республіканцю брати участь у президентських перегонах, якщо остаточний вирок буде готовий раніше листопада.  

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