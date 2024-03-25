В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
ГоловнаСвіт

Через теракт у Росії Словаччина посилює заходи безпеки

Словаччина планує відстежувати ситуацію під час свят і посилити перевірки та патрулювання на богослужіннях і в торгових центрах. 

Через теракт у Росії Словаччина посилює заходи безпеки
Словаччина посилює заходи безпеки через теракт у Росії
Фото: zemavek.sk

Словацька Рада безпеки провела позачергове засідання, головною темою зустрічі став теракт у Москві. 

Про це повідомляє Aktuality.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток заявив, що, за даними спецслужб, напад мав релігійні мотиви. 

“У нас тут найбільше християнське свято в році, і ми повинні вміти реагувати на можливі загрози для Словацької Республіки”, – сказав Ешток.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Словаччина планує відстежувати ситуацію під час свят і посилити перевірки та патрулювання на богослужіннях і в торгових центрах. Поліція також перевіряє кордони та потяги.

Також уряд готовий підвищити рівень безпеки від терористичної загрози в Словаччині, наразі оголошено другий із чотирьох можливих.

  • Ввечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.

  • Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.

  • Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї - це свідома провокацією режиму диктатора Путіна, і про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies