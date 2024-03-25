Через теракт у Росії Словаччина посилює заходи безпеки

Словацька Рада безпеки провела позачергове засідання, головною темою зустрічі став теракт у Москві.
Про це повідомляє Aktuality.
Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток заявив, що, за даними спецслужб, напад мав релігійні мотиви.
“У нас тут найбільше християнське свято в році, і ми повинні вміти реагувати на можливі загрози для Словацької Республіки”, – сказав Ешток.
Словаччина планує відстежувати ситуацію під час свят і посилити перевірки та патрулювання на богослужіннях і в торгових центрах. Поліція також перевіряє кордони та потяги.
Також уряд готовий підвищити рівень безпеки від терористичної загрози в Словаччині, наразі оголошено другий із чотирьох можливих.
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