Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
Bloomberg: російська нафта нарешті відчуває вплив санкцій
Bloomberg: російська нафта нарешті відчуває вплив санкцій
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
ГоловнаСвіт

Філія ІД, причетна до теракту під Москвою, кілька разів намагася атакувати Францію, − Макрон

Президент Франції висловив бажання “якнайшвидше знайти винних”, пообіцявши “розширення співпраці” з Росією в цьому питанні.

Філія ІД, причетна до теракту під Москвою, кілька разів намагася атакувати Францію, − Макрон
Фото: EPA/UPG

Філія угруповання “Ісламська держава”, яка взяла відповідальність за теракт у Підмосков'ї, протягом останніх місяців намагалася здійснити кілька атак на Францію.

Про це заявив президент країни Емманюель Макрон, пише Le Parisien.

“Ця група кілька разів намагалася торкнутися французької землі”, − сказав він.

Президент Франції висловив бажання “якнайшвидше знайти винних” і закликав продовжувати “ефективну боротьбу з цими групами, які проєктують себе в кількох країнах”, пообіцявши “розширення співпраці” з Росією в цьому питанні.

“Відповідальність за атаку на Москву взяла “Ісламська держава” в Хорасані.Ця організація загрожує Франції та була залучена до кількох нещодавніх зірваних планів атак у кількох європейських країнах, включно з Німеччиною та Францією”, − додали у французькому уряді.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що Париж запобігає багатьом атакам. “Кілька атак Ісламської держави були зірвані на національній території, зокрема наприкінці 2022 року”, − сказав він. За словами Дарманена, прикладом є арешти у Страсбурзі “ще до вчинення злочинів”.

  • Увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.
  • Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих. 
  • Наступного дня відповідальність за теракт у Підмосков'ї взяла на себе ІДІЛ. Водночас лідер РФ Володимир Путін намагався звинуватити у ньому Україну. Демократиний захід ці звинувачення відкинув.
  • Увечері 24 березня у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки через теракт. У країні рівень терористичної загрози підняли до найвищого рівня, ввівши третій рівень плану “Вігіпірат” (Vigipirate) − екстрений напад.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies