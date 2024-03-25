Філія ІД, причетна до теракту під Москвою, кілька разів намагася атакувати Францію, − Макрон

Президент Франції висловив бажання “якнайшвидше знайти винних”, пообіцявши “розширення співпраці” з Росією в цьому питанні.

Філія угруповання “Ісламська держава”, яка взяла відповідальність за теракт у Підмосков'ї, протягом останніх місяців намагалася здійснити кілька атак на Францію.

Про це заявив президент країни Емманюель Макрон, пише Le Parisien.

“Ця група кілька разів намагалася торкнутися французької землі”, − сказав він.

Президент Франції висловив бажання “якнайшвидше знайти винних” і закликав продовжувати “ефективну боротьбу з цими групами, які проєктують себе в кількох країнах”, пообіцявши “розширення співпраці” з Росією в цьому питанні.

“Відповідальність за атаку на Москву взяла “Ісламська держава” в Хорасані.Ця організація загрожує Франції та була залучена до кількох нещодавніх зірваних планів атак у кількох європейських країнах, включно з Німеччиною та Францією”, − додали у французькому уряді.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що Париж запобігає багатьом атакам. “Кілька атак Ісламської держави були зірвані на національній території, зокрема наприкінці 2022 року”, − сказав він. За словами Дарманена, прикладом є арешти у Страсбурзі “ще до вчинення злочинів”.