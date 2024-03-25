Сійярто поїхав у Сочі, щоб обговорити питання атомної електростанції "Пакш"

Міністр закордонних справ Угорщини візьме участь у міжнародному форумі “Атомекспо-2024”.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив у Сочі у РФ, щоб взяти участь у заході російської державної корпорації “Росатому”.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

Сійярто візьме участь у міжнародному форумі “Атомекспо-2024”.

“Півні ще не співають, ми їдемо в Сочі. Їдемо на "Атомекспо", ще одна важлива зустріч щодо “Пакш””, – зазначив він.

Європейська правда зазначає, що нещодавно голова “Росатому” Алексєй Ліхачов приїздив до Будапешта. Сійярто тоді заявляв про “ще одну важливу віху” в проєкті атомної електростанції “Пакш ІІ”, яку будує “Росатом”.

“Пакш” − єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.

“Пакш II” − це проєкт розширення атомної електростанції “Пакш” вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатому" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту.

Угорщина очікує, що російський “Росатом” побудує два нові реактори на атомній електростанції “Пакш” до 2030-2031 року.