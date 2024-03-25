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У Білому домі наголосили, що "жодної участі України" в теракті в Росії не було

Заява пролунала після намагання Путіна прив'язати до теракту Україну.

У Білому домі наголосили, що "жодної участі України" в теракті в Росії не було
Едріенна Вотсон
Фото: Едріенн Вотсон у X

Україна не має жодної причетності до теракту в Підмосков'ї, наголосили в Білому домі після заяви президента РФ про те, що терористи нібито намагалися втекти на українську територію. Всю відповідальність за теракт несе угруповання "Ісламська держава", наводить "Голос Америки" слова речниці Ради національної безпеки Білого дому Едріенни Вотсон.

ІД раніше взяла на себе відповідальність за скоєне. Але Кремль не упустив можливості бездоказово звинуватити Україну в причетності.

"ІД несе виняткову відповідальність за цю атаку, Жодної участі України не було", – сказала речниця Ради нацбезпеки.

Про відсутність зв'язку теракту з Україною говорила вчора і віцепрезидентка США Камала Гарріс.

  • 22 березня увечері в розважальний комплексу у Підмосков'ї увірвалася група людей, яка відкрила стрілянину. Також там пролунали декілька вибухів. Понад 130 людей загинули, ще близько 100 госпіталізовані.
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсов наголошував, що заява Путіна про те, що українська сторона "готувала вікно" для того, щоб підозрювані у теракті у Підмосков'ї могли перетнути державний кордон, “не витримує жодної критики”.
  • BBC написало з посиланням на джерела, що заява "Ісласької держави" про взяття на себе відповідальності за теракт відповідає дійсності. У розвідці стверджують, що про намір ІДІЛ атакувати Росію було відомо ще з листопада минулого року.
  • МЗС України відкинуло звинувачення російських чиновників у причетності нашої країни до стрілянини в Підмосков'ї.
  • Ще 9 березня в посольстві США в Росії попереджали про неминучий напад екстремістів на Москву і закликали своїх громадян виїхати з російської території.
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