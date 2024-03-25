У Білому домі наголосили, що "жодної участі України" в теракті в Росії не було

Заява пролунала після намагання Путіна прив'язати до теракту Україну.

Україна не має жодної причетності до теракту в Підмосков'ї, наголосили в Білому домі після заяви президента РФ про те, що терористи нібито намагалися втекти на українську територію. Всю відповідальність за теракт несе угруповання "Ісламська держава", наводить "Голос Америки" слова речниці Ради національної безпеки Білого дому Едріенни Вотсон.

ІД раніше взяла на себе відповідальність за скоєне. Але Кремль не упустив можливості бездоказово звинуватити Україну в причетності.

"ІД несе виняткову відповідальність за цю атаку, Жодної участі України не було", – сказала речниця Ради нацбезпеки.

Про відсутність зв'язку теракту з Україною говорила вчора і віцепрезидентка США Камала Гарріс.