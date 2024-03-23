ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у концертному комплексі в Підмосков'ї

Доказів на підтримку цієї заяви ІДІЛ не надала.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков'ї

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за терористичну атаку у популярному концертному комплексі під Москвою, яка сталась 22 березня.

Про це повідомляє CNN.

“Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за напад у короткій заяві, опублікованій пов'язаним з ІДІЛ інформаційним агентством Amaq”, - йдеться у повідомленні.

Втім, ІДІЛ не надала доказів на підтримку цієї заяви.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що на місце викликали спецназ, постраждалим надавали допомогу понад 70 бригад швидкої допомоги та лікарі.

Російські пожежники евакуювали з будівлі близько 100 осіб.

В свою чергу, мер Москви Сергій Собянін назвав напад "жахливою трагедією" і повідомив, що скасовує всі спортивні, культурні та інші масові заходи в Москві на ці вихідні.

Раніше в березні посольство США в Росії заявило, що “відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають найближчі плани атакувати великі зібрання в Москві”, включаючи концерти. Посольство попередило громадян США уникати великих скупчень людей.

Втім, Путін назвав попередження посольства про можливі терористичні атаки в Москві “провокаційними”, сказавши, що “ці дії нагадують відвертий шантаж і намір залякати та дестабілізувати наше суспільство”.