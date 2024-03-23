Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю. ЗАЕС на межі блекауту (оновлено)
Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю. ЗАЕС на межі блекауту (оновлено)
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви (оновлено)
Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви (оновлено)
ГоловнаСвіт

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у концертному комплексі в Підмосков'ї

Доказів на підтримку цієї заяви ІДІЛ не надала.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у концертному комплексі в Підмосков'ї
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков'ї
Фото: EPA/UPG

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за терористичну атаку у популярному концертному комплексі під Москвою, яка сталась 22 березня.

Про це повідомляє CNN.

“Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за напад у короткій заяві, опублікованій пов'язаним з ІДІЛ інформаційним агентством Amaq”, - йдеться у повідомленні.

Втім, ІДІЛ не надала доказів на підтримку цієї заяви.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що на місце викликали спецназ, постраждалим надавали допомогу понад 70 бригад швидкої допомоги та лікарі.

Російські пожежники евакуювали з будівлі близько 100 осіб.

В свою чергу, мер Москви Сергій Собянін назвав напад "жахливою трагедією" і повідомив, що скасовує всі спортивні, культурні та інші масові заходи в Москві на ці вихідні.

Раніше в березні посольство США в Росії заявило, що “відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають найближчі плани атакувати великі зібрання в Москві”, включаючи концерти. Посольство попередило громадян США уникати великих скупчень людей.

Втім, Путін назвав попередження посольства про можливі терористичні атаки в Москві “провокаційними”, сказавши, що “ці дії нагадують відвертий шантаж і намір залякати та дестабілізувати наше суспільство”.

  • У Красногірську в Росії група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.
  • Станом на 20-ту годину 22 березня ЗМІ країни-агресора повідомляли про 40 вбитих і понад сотню поранених.
  • У приміщенні згодом пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа, тоді обвалився дах. Згодом повідомили про повторний вибух.
  • Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї - це свідома провокацією режиму диктатора Путіна, і про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies