Великобританія оголосила про черговий пакет допомоги Україні

До нього увійдуть безпілотники та системи ППО.

Великобританія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Великобританії.

“Новий пакет військової підтримки вартістю 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, яким керує Великобританія, надасть сучасні нові безпілотники спостереження для підтримки Збройних сил України”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, до пакету увійдуть 20 млн фунтів стерлінгів на забезпечення систем протиповітряної оборони, які допоможуть захистити українське небо.