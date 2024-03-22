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Великобританія оголосила про черговий пакет допомоги Україні

До нього увійдуть безпілотники та системи ППО.

Великобританія оголосила про черговий пакет допомоги Україні
Великобританія оголосила про черговий пакет допомоги Україні
Фото: Пресслужба Міноборони Великобританії

Великобританія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Великобританії. 

“Новий пакет військової підтримки вартістю 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, яким керує Великобританія, надасть сучасні нові безпілотники спостереження для підтримки Збройних сил України”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, до пакету увійдуть 20 млн фунтів стерлінгів на забезпечення систем протиповітряної оборони, які допоможуть захистити українське небо.

  • Великобританія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Україні далекобійні ракети.
  • Британія оголосила про надання Україні додаткових інвестицій у розмірі 125 млн фунтів, які спрямують на фінансування понад 10 тисяч дронів.
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