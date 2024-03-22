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Після чергової масованої атаки росіян посол США закликала надати допомогу Україні "вже зараз"

"Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право".

Після чергової масованої атаки росіян посол США закликала надати допомогу Україні "вже зараз"
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Посол США Бріджит Брінк закликала до негайної підтримки України. Про це вона написала у соцмережі Х.

Посол зазначила, що вже другий день поспіль Україна прокидається ще до світанку через російські ракетні атаки.

"Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз", – написала Брінк. 

Як відомо, Конгрес США з осені не може затвердити багатомільярдний пакет допомоги України.

Допомога США для України

  • Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
  • США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.
  • 13 лютого цього року Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
  • Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
  • Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету США на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.
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