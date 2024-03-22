Після чергової масованої атаки росіян посол США закликала надати допомогу Україні "вже зараз"

"Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право".

Посол США Бріджит Брінк закликала до негайної підтримки України. Про це вона написала у соцмережі Х.

Посол зазначила, що вже другий день поспіль Україна прокидається ще до світанку через російські ракетні атаки.

"Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз", – написала Брінк.

For the second day in a row all of Ukraine has been woken up before dawn by the threat of incoming hypersonic and cruise missiles.



Russia’s barbaric attacks on an entire people continue to threaten civilians and break international law. Ukraine needs our help now. pic.twitter.com/IRD7RcOgxx — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 22, 2024

Як відомо, Конгрес США з осені не може затвердити багатомільярдний пакет допомоги України.

Допомога США для України