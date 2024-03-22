У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
ГоловнаСвіт

Спікер Джонсон хоче запросити Нетаньягу виступити перед Конгресом

Голова більшості у Сенаті Чак Шумер, який критикував ізраїльського прем'єра, не заперечує проти такої ініціативи.

Спікер Джонсон хоче запросити Нетаньягу виступити перед Конгресом
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Голова Палати представників США Майк Джонсон має намір запросити прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу виступити перед спільним зібранням двох палат Конгресу.

Як пише BBC, такий крок республіканця відбувається на тлі погіршення відносин ізраїльського уряду з представниками Демократичної партії. Нетаньягу ігнорує заклики адміністрації Байдена скасувати наступ армії на місто Рафах у Смузі Гази, а лідер більшості у Сенаті Чак Шумер взагалі закликав провести в Ізраїлі вибори і розкритикував дії прем'єра.

Спікер Джонсон вважає, що його колега з Сенату "абсурдно вважає, що може вказувати найбільшому союзнику США на Близькому Сході, як йому керувати його демократією". 

Чак Шумер заявив, що не буде заперечувати проти виступу Нетаньягу у Конгресі.

  • Востаннє прем'єр Ізраїлю особисто звертався до парламенту США у 2015 році, коли обидві палати контролювала Республіканська партія. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies