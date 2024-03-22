Спікер Джонсон хоче запросити Нетаньягу виступити перед Конгресом

Голова Палати представників США Майк Джонсон має намір запросити прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу виступити перед спільним зібранням двох палат Конгресу.
Як пише BBC, такий крок республіканця відбувається на тлі погіршення відносин ізраїльського уряду з представниками Демократичної партії. Нетаньягу ігнорує заклики адміністрації Байдена скасувати наступ армії на місто Рафах у Смузі Гази, а лідер більшості у Сенаті Чак Шумер взагалі закликав провести в Ізраїлі вибори і розкритикував дії прем'єра.
Спікер Джонсон вважає, що його колега з Сенату "абсурдно вважає, що може вказувати найбільшому союзнику США на Близькому Сході, як йому керувати його демократією".
Чак Шумер заявив, що не буде заперечувати проти виступу Нетаньягу у Конгресі.
- Востаннє прем'єр Ізраїлю особисто звертався до парламенту США у 2015 році, коли обидві палати контролювала Республіканська партія.