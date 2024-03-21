США заявляють, що Китай готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року

Китай готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це свідчить нарощування військової потужності країни, передає Bloomberg.

Керівник Індо-Тихоокеанського командування адмірал Джон Акіліно повідомив, що попри економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% і склав понад 223 мільярди доларів.

За три роки з того часу, як Акіліно прийняв командування, Збройні сили Китаю поповнили свій парк понад 400 винищувачами, а також понад 20 великими військовими кораблями. Із 2020 року китайська армія також подвоїла свій арсенал балістичних і крилатих ракет.

"Все вказує на вказівку Сі Цзіньпіна на зустрічі НВАК (Народно-визвольної армії Китаю - Ред.) бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Дії НВАК вказують на їхню здатність відповідати кращому графіку Сі Цзіньпіна з об'єднання Тайваню з материковим Китаєм силою, якщо буде наказ", - сказав Акіліно.

Адмірал відзначив, що китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню, наприклад, імітацію оточення за допомогою морської та повітряної блокади.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Тайвань є внутрішньою справою Китаю, і звинуватив Вашингтон у тому, що він сіє розкол в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Деякі люди в США намагалися роздмухати чутки про китайську загрозу, щоб посилити напруженість у всій протоці та спровокувати конфронтацію. Ми рішуче проти цього", - заявив Цзянь журналістам під час чергового прес-брифінгу в Пекіні.

Американські законодавці, офіційні особи та військові лідери гаряче обговорюють наміри Сі Цзіньпіна щодо Тайваню, особливо у контексті його мети до 2027 року зробити армію своєї країни "силою світового класу". Майже рік тому Акіліно заявляв, що "всі здогадуються" про плани китайської армії.

Тим часом розвідувальна спільнота США вважає, що Китай не хоче військового конфлікту через Тайвань, навіть незважаючи на те, що він сповнений рішучості взяти острів під свій контроль.

"Безпрецедентний рівень витрат Китаю на оборону окуповується", - сказав член Палати представників Майк Роджерс, який очолює комітет із питань збройних сил. За словами Роджерса, НОАК використовує сучасні системи, такі як гіперзвукова зброя тіа винищувачі п'ятого покоління. Вони можуть проєктувати силу далеко в Тихий океан за допомогою флоту з 340 кораблів, серед яких - новий авіаносець і атомні підводні човни з балістичними ракетами.

Партнерство Китаю з Росією також викликає тривогу, оскільки Китай надав російському диктатору Володимиру Путіну економічну допомогу та допомогу у сфері безпеки для вторгнення в Україну, сказав Роджерс. Партнерство Китаю з Росією є відповіддю на альянси США у Тихоокеанському регіоні та інших місцях.