Центральний банк Туреччини підняв кредитну ставку до 50% перед місцевими виборами

Жосткі заходи, які "шокували ринок", потрібні для того, щоб зупинити високу інфляцію.

У Туреччині фінансовий регулятор ухвалив рішення про підняття кредитних ставок одразу на 5% - до рівня 50%. Жорсткий захід, який призведе до подорожчання кредитів для населення, було запроваджено лише за 10 днів до місцевих виборів.

Як пише The Guardian, це свідчить про те, що Центральний банк у своїй боротьбі з економічними проблемами готовий не зважати на політичні мотиви. У лютому інфляція в країні сягнула позначки у 67%.

Підвищення ставки буквально "шокувало ринок", проте мало позитивний ефект на курс турецької ліри. Вона вперше за тривалий час укріпилася відносно долара.

Регулятор налаштований і надалі рішуче боротися з інфляцією і за потреби піднімати кредитну ставку ще вище.