Центральний банк Туреччини підняв кредитну ставку до 50% перед місцевими виборами

У Туреччині фінансовий регулятор ухвалив рішення про підняття кредитних ставок одразу на 5% - до рівня 50%. Жорсткий захід, який призведе до подорожчання кредитів для населення, було запроваджено лише за 10 днів до місцевих виборів.
Як пише The Guardian, це свідчить про те, що Центральний банк у своїй боротьбі з економічними проблемами готовий не зважати на політичні мотиви. У лютому інфляція в країні сягнула позначки у 67%.
Підвищення ставки буквально "шокувало ринок", проте мало позитивний ефект на курс турецької ліри. Вона вперше за тривалий час укріпилася відносно долара.
Регулятор налаштований і надалі рішуче боротися з інфляцією і за потреби піднімати кредитну ставку ще вище.
- Непопулярні фінансові кроки були неочікуваними напередодні виборів, в яких партія чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана сподівається повернути собі більшість у великих містах, зокрема Стамбулі. Сам глава держави заявив, що це для нього остання виборча кампанія у політичній кар'єрі.