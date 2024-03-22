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Центральний банк Туреччини підняв кредитну ставку до 50% перед місцевими виборами

Жосткі заходи, які "шокували ринок", потрібні для того, щоб зупинити високу інфляцію.

Центральний банк Туреччини підняв кредитну ставку до 50% перед місцевими виборами
Обмінний пункт у Стамбулі
Фото: The Guardian

У Туреччині фінансовий регулятор ухвалив рішення про підняття кредитних ставок одразу на 5% - до рівня 50%. Жорсткий захід, який призведе до подорожчання кредитів для населення, було запроваджено лише за 10 днів до місцевих виборів.

Як пише The Guardian, це свідчить про те, що Центральний банк у своїй боротьбі з економічними проблемами готовий не зважати на політичні мотиви. У лютому інфляція в країні сягнула позначки у 67%.

Підвищення ставки буквально "шокувало ринок", проте мало позитивний ефект на курс турецької ліри. Вона вперше за тривалий час укріпилася відносно долара.

Регулятор налаштований і надалі рішуче боротися з інфляцією і за потреби піднімати кредитну ставку ще вище. 

 

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