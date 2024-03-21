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Лідер правих центристів офіційно отримав запрошення стати прем'єром Португалії

Луїш Монтенегру очолить уряд меншості, адже категорично відмовився співпрацювати з ультраправою партією Chega.

Лідер правих центристів офіційно отримав запрошення стати прем'єром Португалії
Луїш Монтенегру
Фото: The Guardian

У Португалії завершено офіційний підрахунок голосів на парламентських виборах. За підсумками волевиявлення посаду прем'єр-міністра було запропоновано лідеру "Демократичного Альянсу" Луїшу Монтенегру.

Як повідомляє The Guardian, очільника правоцентристів по опівночі запросили до президентського палацу. Глава держави Марсело Ребело де Соуза повідомив, що номінує Монтенегру на посаду для формування уряду меншості.

Коаліційна угода в новому парламенті стала неможливою після заяви лідера "Демократичного Альянсу" про категоричну відмову домовлятися з ультраправою партією Chega, яка на виборах посіла третє місце. 

Тепер Монтенегру доведеться переконати соціалістів, які фінішували другими, підтримати його кандидатуру та запропонувати компромісну політичну програму.

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