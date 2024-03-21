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Lufthansa оцінила збитки від страйків співробітників у 250 мільйонів євро

Наслідки для компанії не обмежилися втратами від скасованих рейсів у дні протестних акцій.

Lufthansa оцінила збитки від страйків співробітників у 250 мільйонів євро
Фото: EPA/UPG

Через постійні страйки наземного персоналу провідна німецька авіакомпанія Lufthansa цьогоріч вже зазнала збитків на суму 250 мільйонів євро.

Як пише Deutsche Welle, неприємними для перевізника цифрами поділився з пресою фінансовий директор Ремко Штеєнберґен. За його словами, йдеться не тільки про втрати від скасованих рейсів.

Протести працівників завдали удару по клієнтській упевненості. Чимало людей почали відмовлятися від бронювання квитків на рейси Lufthansa та всіляко уникати аеропортів Мюнхена та Франкфурта, де страйки були найбільш масовими. Компанія недорахувалася й прибутків від вантажних перевезень.  

За словами Штеєнберґена, 2024 рік все ще може бути для перевізника прибутковим, якщо вдасться остаточно домовитися з профспілками та забезпечити безперебійність рейсів бодай з квітня. Проте компанії точно не під силу повторити минулорічний успіх, коли вона зафіксувала один з трьох найбільш вдалих фінансових років за всю історію існування. 

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