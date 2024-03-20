Дуда заявив, що не отримував запитів на заміну послів Польщі

Президент Польщі вважає, що поспішне і повальне звільнення польських послів суперечить інтересам Польщі.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда прокоментував плани МЗС країни замінити 50 послів.

Про це повідомляє RMF24.

“Я, як президент Республіки Польща, не отримував жодного офіційного запиту з цього приводу”, – сказав Дуда.

Він нагадав, що конституція в цьому питанні містить дуже чітке рішення - “з посиланням на відповідну міжнародну конвенцію, Віденську конвенцію, що посли призначаються та звільняються Президентом Республіки Польща”.

Дуда уточнив, що президент робить це за погодженням з прем’єр-міністром і міністром закордонних справ, але рішення щодо цього підписує президент Польщі.

Президент Польщі зауважив, що поспішне і повальне звільнення польських послів є необґрунтованим і абсолютно суперечить інтересам Польщі.

“Я, безумовно, можу заздалегідь оголосити, що я абсолютно не буду приймати такого поспішного рішення”, - підкреслив Дуда.