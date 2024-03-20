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Дуда заявив, що не отримував запитів на заміну послів Польщі

Президент Польщі вважає, що поспішне і повальне звільнення польських послів суперечить інтересам Польщі.

Дуда заявив, що не отримував запитів на заміну послів Польщі
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Республіки Польща Анджей Дуда прокоментував плани МЗС країни замінити 50 послів.

Про це повідомляє RMF24.

“Я, як президент Республіки Польща, не отримував жодного офіційного запиту з цього приводу”, – сказав Дуда.

Він нагадав, що конституція в цьому питанні містить дуже чітке рішення - “з посиланням на відповідну міжнародну конвенцію, Віденську конвенцію, що посли призначаються та звільняються Президентом Республіки Польща”.

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Дуда уточнив, що президент робить це за погодженням з прем’єр-міністром і міністром закордонних справ, але рішення щодо цього підписує президент Польщі.

Президент Польщі зауважив, що поспішне і повальне звільнення польських послів є необґрунтованим і абсолютно суперечить інтересам Польщі. 

“Я, безумовно, можу заздалегідь оголосити, що я абсолютно не буду приймати такого поспішного рішення”, - підкреслив Дуда.

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