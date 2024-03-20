Боррель: "Кордони України з ЄС мають бути розблоковані"

Високий представник Єврcоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції у Брюсселі заявив, що кордони України з ЄС повинні бути розблоковані як для військових, так і для цивільних цілей.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Борреля, проблеми, які стали причиною блокування польськими фермерами і перевізниками, повинні бути вирішені іншими способом, аніж блокуванням кордонів.

"Кордони мають бути розблоковані, тому що з військової та цивільної точки зору нам потрібен вільний транзит між Україною та Європейським Союзом", – наголосив європейський дипломат.

Польські аграрії блокують кордон із Україною вже кілька місяців, звинувачуючи українську агропродукціу в шкоді їхньому ринку. Також вони протестують через непов'язані з Україною законодавчі вимоги Євросоюзу щодо екологічності.